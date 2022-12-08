Dyson imzalı hava temizleyici kulaklığın fiyatı açıklandı
Dyson Zone hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cihazın pil ömrü ve diğer detayların yanında fiyatı da açıklandı.
Dyson yenilikçi bir tasarımla duyurduğu hava temizleyici özelliğine sahip kulaklığı hakkındaki detaylar merak ediliyordu. Kulaklık ilk duyurulduğu andan itibaren özellikleri hakkında detaylar elimizde yoktu. Şimdi ise yeni paylaşılan bilgilere göre giyilebilir cihaz gelecek yılın ocak ayında Çin'de mart ayında ise ABD'de 949 dolardan başlayan fiyata satışa çıkacak.
DYSON ZONE HAKKINDA FİYATI DIŞINDA NELER BİLİYORUZ?
Giyilebilir cihaz öncelikle farklı bir tasarıma sahip. Aynı zamanda giyilebilir hava temizleyicisi olarak da isimlendirilen bu cihaz, günlük hayatta hava kirliliğine maruz kalınan gaz, alerjin ve diğer partiküllerin kullanıcıya ulaşmasını engellerken, gelişmiş gürültü engelleme özelilğiyle istenmeyen sesleri de ortadan kaldırıyor. Kullanıcılara yüksek ses kalitesi sunan cihaz, altı yılda geliştirilmiş.
Dyson bu cihazı şehirdeki insanların hem hava hem gürültü kirliliğine çözüm getirmek adına geliştirdiğini söylüyor. Ürün hakkında direkt şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:
“Dyson Zone hava temizleyici kulaklık, Dyson’ın hava akışı, filtreleme ve motor teknolojilerindeki 30 yıllık uzmanlığı ve iç ve dış mekan hava kalitesine ilişkin derin araştırmaları neticesinde ortaya çıktı. Kulaklıktaki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor. Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgârdan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor.”
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