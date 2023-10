EA açıkladı: Iron Man'in oyunu geliyor!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:55

Oyun geliştirme stüdyosu EA Motive, uzun zamandır beklenen Iron Man oyununu Unreal Engine 5 ile geliştirdiğini resmi olarak doğruladı. Bu beklenen güncelleme, Unreal Engine 5'in yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

EA Motive, blog yazısı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Unreal Engine 5'in geliştirme ekibine büyük özgürlük sağlayacağını ve benzersiz bir oyun deneyimi yaratmalarına imkan tanıyacağını belirtti. Lords of the Fallen, Black Myth: WuKong, Tekken 8 ve The Witcher Remake gibi diğer oyunlar da bu motordan faydalanıyor.

Stüdyo, bu yılın başlarında beğeni toplayan Dead Space Remake'ten sonra Iron Man projesine odaklandığını duyurdu. Ancak henüz geliştirme sürecinin başlangıcındaki bir projeden dolayı oyunun tamamlanmasının birkaç yıl alabileceği tahmin ediliyor.

EA Motive, "Şu an ön yapım aşamasındayız ve geliştirme için en iyi temeli atmaktan mutluyuz. Iron Man ile hikaye, tasarım ve oynanışı keşfetmek için şimdiden heyecan verici fırsatlarla karşı karşıyayız ve bu fantezi dünyası canlanmaya başlıyor" dedi.

Dead Space için olduğu gibi, EA Motive, Iron Man oyununun geliştirme sürecine topluluk katılımını teşvik etmek için "Topluluk Konseyi" adını verdiği bir yapı oluşturdu.