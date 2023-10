The Walking Dead'in oyununun çıkış tarihi belli oldu

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:17

Üçüncü şahıs bakış açısına sahip aksiyon-macera oyunu olan "The Walking Dead: Destinies," çıkış tarihi olarak 17 Kasım 2023'ü belirledi. Oyun, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ve PC platformlarında çıkış yapacak. AMC'nin "The Walking Dead" dizisinin unutulmaz anlarından bazılarının da yer aldığı bir fragmanda görüldüğü kadarıyla oyuncular hikayeyi etkileyen kararlar verebilecek.

Oyunun hikaye açıklamasında ise, "Yolculuğunuza, ölülerle çevrili bir hastanede tek başına uyanan Rick Grimes olarak başlayın. Müttefiklerinizi toplayın ve Atlanta, Greene ailesinin çiftliği, hapishane ve Woodbury gibi "The Walking Dead"in ikonik mekanlarında yürüyücülere karşı mücadele edin. Seçim odaklı kritik anlarda, dizideki karakterlerden oluşan ekibinizin kaderini sonsuza dek şekillendireceksiniz. Kahramanlar ve kötüler, yaşayanlar ve ölüler" ifadeleri yer alıyor.

KARARLAR ÖNEMLİ OLACAK

Oyuncular, örneğin, gruba Rick mi yoksa Shane mi liderlik edeceğini veya Vali'ye karşı mı yoksa onunla müttefik olarak mı savaşacaklarını seçebilecekler. Ağustos ayındaki duyurusu sırasında tanıtılan "Destinies," dizideki Rick, Shane, Carl, Michonne, Carol, Daryl ve daha fazlası gibi on iki karakteri içeriyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunacak ve oyuncular, kaynakları ve sınırlı silah ve cephane stoklarını nasıl yöneteceklerini seçmek zorunda kalacaklar.