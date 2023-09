Steam'de Need for Speed oyunlarına büyük oranda indirim geldi!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 00:00

Need for Speed oyunları, EA imzalı ve Steam'de yer alıyor. Electronic Arts tarafından yapılan indirimle, Steam'de Need for Speed oyunları yüzde 92'ye varan oranlarda düştü. Need for Speed, Unbound, Hot Pursuit Remastered, Heat ve pek çok oyununda indirim var.

İşte Steam'deki indirimle fiyatları düşen Need for Speed oyunları: