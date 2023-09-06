Steam'de Need for Speed oyunlarına büyük oranda indirim geldi!
Steam'de efsane yarış oyunu Need for Speed için büyük indirim geldi. Genellikle zam haberleriyle adını duyduğumuz Steam'de bu sefer indirim rüzgarı var.
Need for Speed oyunları, EA imzalı ve Steam'de yer alıyor. Electronic Arts tarafından yapılan indirimle, Steam'de Need for Speed oyunları yüzde 92'ye varan oranlarda düştü. Need for Speed, Unbound, Hot Pursuit Remastered, Heat ve pek çok oyununda indirim var.
İşte Steam'deki indirimle fiyatları düşen Need for Speed oyunları:
- Need for Speed Unbound 1.199,99 TL yüzde 70 indirimle 359,99 TL
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered 219,99 TL yüzde 87 indirimle 28,59 TL
- Need for Speed Heat 399,00 TL yüzde 92 indirimle 31,92 TL
- Need for Speed Payback 139,99 TL yüzde 85 indirimle 20,99 TL
- Need for Speed Rivals 139,99 TL yüzde 80 indirimle 27,99 TL
- Need for Speed Most Wanted 129,00 yüzde 80 indirimle TL 25,80 TL
- Need for Speed 139,99 TL yüzde 75 indirimle 34,99 TL
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