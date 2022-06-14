Efsane web tarayıcısı Internet Explorer kullanımdan kaldırılıyor
Teknoloji devi Microsoft, 1995 yılında piyasaya sürdüğü arama motoru Internet Explorer'ı emekli edeceğini açıkladı. Internet Explorer, 27 yılın ardından15 Haziran'da kaldırılacak.
Bill Gates’in kurucusu olduğu teknoloji şirketi Microsoft, 27 yıllık bir geçmişi bulunan web tarayıcısı Internet Explorer’ı 15 Haziran 2022’de emekli ediyor.
Daily Mail’de yer alan habere göre, şirket, Internet Explorer'ı bırakarak 2015 yılında başlattığı Edge isimli yeni tarayıcıyla yoluna devam edecek.
Yıllar içerisinde kullanımı azalsa ve yavaşlığı yüzünden sosyal medyada alay konusu olsa da, son sürüm olan Internet Explorer 11 için çeşitli güncellemeler sürdürülüyordu.
Statcounter’a göre, internet kullanıcılarının sadece yüzde 0,45’i hala Internet Explorer tarayıcısını kullanıyor.
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