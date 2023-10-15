Efsanevi oyun karakteri Mario'nun sesi değişti

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:14

Mario'nun seslendirmeni Charles Martinet Ağustos ayında artık karakteri seslendirmeyeceğini açıklamıştı. O günden bu zamana kadar Mario karakterinin kimin seslendireceği konusunda birçok isim söylenmişti. Şimdi ise resmi olarak Mario karakterinin seslendirmeni belli oldu. Karakteri seslendirme sanatçısı Kevin Afghani seslendirecek. Afghani X'te (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı gönderide "Super Mario Bros. Wonder'da Mario ve Luigi'yi seslendirmekten inanılmaz gurur duyuyorum. Beni Çiçek Krallığı'na davet ettiği için Nintendo'ya teşekkürler!" dedi.

Mario karakterinin sahibi Nintendo'da, yeni seslendirme sanatçısının kim olduğunu doğrulayan bir e-posta gönderdi ve sadece "Seslendirme sanatçısının adı Kevin Afghani" ifadesini kullandı.

KEVİN AFGHANI DAHA ÖNCE HANGİ KARAKTERLERİ SESLENDİRDİ?

Kevin Afghani'nin IMDb sayfası görece sınırlıdır, altı kredisi bulunmaktadır ve belirgin bir rolü bilinmemektedir. Afghani, Dragon Ball R&R dizisinde Raditz'i seslendirdi, Genshin Impact'te Arnold karakterine ses verdi ve Anime Penguin adlı komik bir şovda seslendirme yaptı.