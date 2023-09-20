Xbox Game Pass abonelerine üzücü haber: Bu oyunlar artık olmayacak

Microsoft'un abonelik hizmeti Xbox Game Pass her ay yeni oyunlar ekliyor. Yeni oyunların haricinde hizmetten bazı oyunlar ise ayrılıyor. İşte bu ay Xbox Game Pass'ten ayrılacak olan oyunlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:53
Xbox Game Pass abonelerine üzücü haber: Bu oyunlar artık olmayacak
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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunulan Xbox Game Pass abonelik servisine her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bu ay Xbox Game Pass servisine yeni eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. Peki Xbox Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek ve kaldırılacak? 

EYLÜL AYINDA XBOX GAME PASS'E HANGİ OYUNLAR EKLENECEK?

  • Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül
  • Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül
  • Payday 3 – (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül
  • EA Sports FC 24 (10 saat deneme sürümü) - (Konsol, PC)  22 Eylül
  • Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül

EYLÜL AYINDA XBOX GAME PASS'DEN HANGİ OYUNLAR KALDIRILACAK?

  • Beacon Pines - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut
  • Despot's Game - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut
  • Last Call BBS - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: PC
  • Moonscars - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut
  • Outriders - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut
  • Prodeus - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut
  • Shenzhen I/O - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: PC
  • Weird West - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Xbox Game Pass kullanıcıları, bu oyunları belirtilen tarihlerden önce oynayabilirler. 


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