Xbox Game Pass abonelerine üzücü haber: Bu oyunlar artık olmayacak

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:53

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:53

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunulan Xbox Game Pass abonelik servisine her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bu ay Xbox Game Pass servisine yeni eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. Peki Xbox Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek ve kaldırılacak?

EYLÜL AYINDA XBOX GAME PASS'E HANGİ OYUNLAR EKLENECEK?

Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül

Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül

Payday 3 – (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül

EA Sports FC 24 (10 saat deneme sürümü) - (Konsol, PC) 22 Eylül

Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül

EYLÜL AYINDA XBOX GAME PASS'DEN HANGİ OYUNLAR KALDIRILACAK?

Beacon Pines - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Despot's Game - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Last Call BBS - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: PC

Moonscars - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Outriders - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Prodeus - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Shenzhen I/O - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: PC

Weird West - Ayrılma Tarihi: 30 Eylül - Platform: Konsol, PC, Bulut

Xbox Game Pass kullanıcıları, bu oyunları belirtilen tarihlerden önce oynayabilirler.