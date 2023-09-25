Sony'den ücretsiz oyun hamlesi; hangi oyunları veriyor?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:53

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:53

Sony normalde pek de yapmadığı bir kampanya yaparak, yeni PlayStation 5 almış ya da almayı planlayan kişiler için ücretsiz oyunlar vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 12 oyunu ücretsiz hale getiren Sony, kullanıcılardan bu oyunlar arasında bir tanesini seçmesini isteyecek.

SONY'NİN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Sony'nin ücretsiz bir yeni oyun kampanyasında kullanıcıların öncelikle PS 5 konsolunu 20 Ekim 2023 tarihine kadar satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bir diğer yandan da PlayStation Network hesabı açmaları ve 18 yaşını aşmış olmaları lazım.

Sony'nin bu kampanya kapsamında kullanıcılara içinden seçmesi için sunduğu oyunlar bu şekilde listelendi: