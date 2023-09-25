Sony'den ücretsiz oyun hamlesi; hangi oyunları veriyor?

Sony, PlayStation 5 için bir kampanya yaparak bazı popüler oyunlarını ücretsiz hale getirdi. Ancak burada Sony'nin sunduğu bazı şartlar var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:53
Sony'den ücretsiz oyun hamlesi; hangi oyunları veriyor?
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Sony normalde pek de yapmadığı bir kampanya yaparak, yeni PlayStation 5 almış ya da almayı planlayan kişiler için ücretsiz oyunlar vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 12 oyunu ücretsiz hale getiren Sony, kullanıcılardan bu oyunlar arasında bir tanesini seçmesini isteyecek.

SONY'NİN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Sony'nin ücretsiz bir yeni oyun kampanyasında kullanıcıların öncelikle PS 5 konsolunu 20 Ekim 2023 tarihine kadar satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bir diğer yandan da PlayStation Network hesabı açmaları ve 18 yaşını aşmış olmaları lazım. 

Sony'nin bu kampanya kapsamında kullanıcılara içinden seçmesi için sunduğu oyunlar bu şekilde listelendi:

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Marvel’s Spider-Man: Remastered
  • God of War Ragnarök
  • Horizon Forbidden West
  • Ghost of Tsushima Director’s Cut
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Demon’s Souls
  • The Last of Us Part I
  • Sackboy: A Big Adventure
  • Returnal
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection
  • Death Stranding: Director’s Cut

Player Alanı
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