Ekim'in ilk haftası Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass için yeni eklenecek oyunlar belli oldu. Ekim ayının ilk haftasında sevilen oyunlar dahil oluyor.
Game Pass aboneleri için her ay yeni oyunlar sisteme ekleniyor. Oyunseverleri ekim ayında da sevilen oyunlar bekliyor. Hem PC hem de konsar tarafı için eklenecek oyunlar; Gotham Knights ve The Lamplighter’s League oluyor.
EYLÜL AYI SONUNDA VE EKİMDE EKLENECEK OYUNLAR VAR
Eylül'ün sonunda da eklenen oyunlar olacak. 20 Eylül'de bulut ve konsol için gelecek ise Party Animals'a ek olarak 21 Eylül'de Payday 3 Bulut, PC ve Xbox Series için gelecek. Concoon da konkol ve PC tarafı için 29 Eylül'de geliyor.
30 Eylül'den sonra ise Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şu şekilde:
- Beacon Pines (Bulut, Konsol ve PC)
- Despot’un Oyunu (Bulut, Konsol ve PC)
- Son Çağrı BBS (PC)
- Moonscars (Bulut, Konsol ve PC)
- Outriders (Bulut, Konsol ve PC)
- Prodeus (Bulut, Konsol ve PC)
- Garip Batı (Bulut, Konsol ve PC)
Player Alanı
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