Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil oldu

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:22

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:22

Microsoft'un Xbox Game Pass servisine popüler strateji oyunu Age of Empire Anniversary Edition ve HUMANKIND eklendi. Her iki oyun da bulut servisi ve konsol tarafı için geldi.

Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.

Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar:

Celeste- 1 Ağustos

A Short Hike - 3 Ağustos

Broforce Forever - 8 Ağustos

Limbo - 9 Ağustos

Airborne Kingdom - 10 Ağustos

Everspace 2 - 15 Ağustos

Ayrılan oyunlar: