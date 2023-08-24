Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil oldu
Oyun servisi Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil edildi. Bulut ve konsol için eklenen iki oyun da beklenen oyunlardı.
Microsoft'un Xbox Game Pass servisine popüler strateji oyunu Age of Empire Anniversary Edition ve HUMANKIND eklendi. Her iki oyun da bulut servisi ve konsol tarafı için geldi.
Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.
Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar:
- Celeste- 1 Ağustos
- A Short Hike - 3 Ağustos
- Broforce Forever - 8 Ağustos
- Limbo - 9 Ağustos
- Airborne Kingdom - 10 Ağustos
- Everspace 2 - 15 Ağustos
Ayrılan oyunlar:
- Death Stranding- 15 Ağustos
- Edge of Eternity- 15 Ağustos
- Midnight Fight Express- 15 Ağustos
- Total War: Warhammer III- 15 Ağustos
Player Alanı
Microsoft Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass haziran ayı Xbox Game Pass Core abonelik Xbox Game Pass Core
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- Malatya'da korkutan deprem!
- O düzenlemenin perde arkası!
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Herkese çifte vatandaşlık
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem