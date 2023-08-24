Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil oldu

Oyun servisi Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil edildi. Bulut ve konsol için eklenen iki oyun da beklenen oyunlardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:22
Xbox Game Pass'e iki yeni oyun dahil oldu
Abone Ol google-news

Microsoft'un Xbox Game Pass servisine popüler strateji oyunu Age of Empire Anniversary Edition ve HUMANKIND eklendi. Her iki oyun da bulut servisi ve konsol tarafı için geldi. 

Öte yandan ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracak. Bunlar arasında ise Death Stranding de yer alıyor.

Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar:

  • Celeste- 1 Ağustos
  • A Short Hike - 3 Ağustos
  • Broforce Forever - 8 Ağustos
  • Limbo - 9 Ağustos
  • Airborne Kingdom - 10 Ağustos
  • Everspace 2 - 15 Ağustos

Ayrılan oyunlar:

  • Death Stranding- 15 Ağustos
  • Edge of Eternity- 15 Ağustos
  • Midnight Fight Express- 15 Ağustos
  • Total War: Warhammer III- 15 Ağustos

Player Alanı
Microsoft Xbox Game Pass Xbox Game Pass Xbox Game Pass haziran ayı Xbox Game Pass Core abonelik Xbox Game Pass Core

İlgili Haberler

Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!

Ağustosta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar kesinleşti!
Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı
Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!

Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Core oluyor!

En Çok Okunan Haberler