Xbox Game Pass için eylül ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 00:00

Game Pass aboneleri için her ay yeni oyunlar sisteme ekleniyor. Oyunseverleri bu ay 7 oyun daha bekliyor. Oyun kütüphanesine eklenecek bu oyunlar içinde çok beklenenler de var. Starfield'ı bekleyen milyonlara ek olarak Soulslike(Soulsvari) türünde listelenen Lies of P, de ekleniyor.

Eylül ayında toplamda 7 oyun Game Pass'e geliyorken 9 oyun da kaldırılıyor.

İşte Xbox Game Pass abonesi olanlar için kütüphaneye ücretsiz eklenebilecek oyunlar:

Gris- 5 Eylül

Starfield- 6 Eylül

Solar Ash- 14 Eylül

Lies of P- 19 Eylül

Party Animals- 20 Eylül

PAYDAY 3-21 Eylül

COCOON- 29 Eylül

Game Pass'ten ayrılacak oyunlar: