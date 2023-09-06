Xbox Game Pass için eylül ayında eklenecek oyunlar açıklandı
Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass için eklenecek oyunlar belli oldu. Eylül ayında önemli oyunlar platforma geliyor!
Game Pass aboneleri için her ay yeni oyunlar sisteme ekleniyor. Oyunseverleri bu ay 7 oyun daha bekliyor. Oyun kütüphanesine eklenecek bu oyunlar içinde çok beklenenler de var. Starfield'ı bekleyen milyonlara ek olarak Soulslike(Soulsvari) türünde listelenen Lies of P, de ekleniyor.
Eylül ayında toplamda 7 oyun Game Pass'e geliyorken 9 oyun da kaldırılıyor.
İşte Xbox Game Pass abonesi olanlar için kütüphaneye ücretsiz eklenebilecek oyunlar:
- Gris- 5 Eylül
- Starfield- 6 Eylül
- Solar Ash- 14 Eylül
- Lies of P- 19 Eylül
- Party Animals- 20 Eylül
- PAYDAY 3-21 Eylül
- COCOON- 29 Eylül
Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:
- Amazing Cultivation Simulator- 15 Eylül
- Aragami 2- 15 Eylül
- Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition- 15 Eylül
- Fuga: Melodies of Steel- 15 Eylül
- Metal Hellsinger- 15 Eylül
- Sid Meier’s Civilization VI- 15 Eylül
- Tainted Grail: Conquest- 15 Eylül
- Train Sim World 3- 15 Eylül
Player Alanı
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