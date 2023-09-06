Xbox Game Pass için eylül ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass için eklenecek oyunlar belli oldu. Eylül ayında önemli oyunlar platforma geliyor!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00
Xbox Game Pass için eylül ayında eklenecek oyunlar açıklandı
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Game Pass aboneleri için her ay yeni oyunlar sisteme ekleniyor. Oyunseverleri bu ay 7 oyun daha bekliyor. Oyun kütüphanesine eklenecek bu oyunlar içinde çok beklenenler de var. Starfield'ı bekleyen milyonlara ek olarak Soulslike(Soulsvari) türünde listelenen Lies of P, de ekleniyor.

Eylül ayında toplamda 7 oyun Game Pass'e geliyorken 9 oyun da kaldırılıyor.

İşte Xbox Game Pass abonesi olanlar için kütüphaneye ücretsiz eklenebilecek oyunlar:

  • Gris- 5 Eylül
  • Starfield- 6 Eylül
  • Solar Ash- 14 Eylül
  • Lies of P- 19 Eylül
  • Party Animals- 20 Eylül
  • PAYDAY 3-21 Eylül
  • COCOON- 29 Eylül 

Game Pass'ten ayrılacak oyunlar: 

  • Amazing Cultivation Simulator- 15 Eylül
  • Aragami 2- 15 Eylül
  • Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition- 15 Eylül
  • Fuga: Melodies of Steel- 15 Eylül
  • Metal Hellsinger- 15 Eylül
  • Sid Meier’s Civilization VI- 15 Eylül
  • Tainted Grail: Conquest- 15 Eylül
  • Train Sim World 3- 15 Eylül 

Player Alanı
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