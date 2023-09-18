Game Pass abonelerinin sayısı bilinmiyordu; işte abone sayısı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:13

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:13

Xbox Game Pass, özellikle oyun fiyatlarının yükseldiği dönemde daha da fazla dikkat çekmeye başladı. Aylık ya da yıllık olarak sunulan abonelikle kullanıcılar her ay sadece abonelik fiyatına oyunları satın almadan oynayabiliyor. Öte yandan Linkedln üzerinden Xbox'ta pazarlama direktörü Craig McNary, profilindeki tecrübeler kısmında bir güncelleme yaptı. Buna göre 30 milyonun üzerinde Xbox Game Pass abonesi var.

ABONELİK SAYISINDAKİ KARMAŞA

Söz konusu değişiklik haberleştirilince ve gündem olunca 30 milyon ibaresi de ilgili kısımdan kaldırıldı.

Ancak en güncel rakamlara göre 2022 yılının mart ayında Game Pass abone sayısı zaten 25 milyonun üzerindeydi. 2023 yılının eylül ayına geldiğimizde ise bu rakamın 30 milyonu geçmesi şaşırtıcı değil ancak konu hakkında resmi bir veri şu anda yok.

Starfield ile Game Pass abone sayısını artırması yüksek ihtimal olan oyun hizmeti 30 milyon barajını aşmış olabilir.