El konsolları yükselişte; 2023'te en dikkat çekenler

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:21

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:27

Nintendo ile başlayan ancak daha sonra farklı pek çok markanın ve cihazın dahil olmasıyla devam eden el konsolları için 2023 yılı oldukça verimliydi. Oyun fiyatlarının ve PlayStation ve Xbox fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra 'daha çok mobilleşen' oyun dünyası taşınabilir oyun konsollarına yönelişi artırdı. Özellikle Steam Deck, Steam mağazasındaki pek çok oyunu oynatabilmesiyle öne çıkmaya başladı.

YENİ BİR DÖNEM: STEAM DECK İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Geçen aylarda tanıtılan Steam Deck OLED, çok daha iyi bir ekran sunarken, pil ömründe de anlamlı bir artış sağlıyordu. Cihaz, önceki nesle göre daha sessiz bir soğutma sistemine ve Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E desteklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Steam Deck OLED, 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 549 dolar, 1 TB versiyon içinse 649 dolarlık fiyat açıklanmıştı. 7.4 inç boyutlarında 90Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihazda 1.000 nit OLED ekran yer alıyor. Ancak cihaz resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. Yine de yurtdışından getirtmek mümkün.

STEAM DECK ALTERNATİFİ: ASUS ROG ALLY

Bir diğer yandan Deck alternatifi olarak markalar farklı cihazlar piyasaya sürmeye başladı. Bunlardan biri de Asus olmuştu. ROG Ally adını verdiği cihaz 1 Nisan şakası olarak duyurulmuş sonra gerçekten tanıtılmıştı.

Cihazda 7 inç IPS ekran, 1080p çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuluyor. İşlemcide ise AMD Ryzen Z1 Extreme veya AMD Ryzen Z1 tercih edilebiliyor. 16 GB RAM sunan cihaz, en iyi Windows alternatifi olarak gösteriliyor.

512 GB SSD buluan cihazın 40Wh pili var. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E desteklerine sahip. İşletim sistemi ise Windows 11. Cihaz bu sayede mini bir bilgisayar gibi de işlev görebiliyor. 700 dolardan başlayan fiyatlara satılan cihaz, Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans isteyen oyunları da oynatıyor.

DAHA UYGUN FİYATLI VERSİYON; RETROID POCKET 3 PLUS

Türkiye'de alternatif konusunda kısır bir durum söz konusu olsa da Retroid Pocket 3 Plus, uygun fiyatlı ve performans olarak üzmeyen bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Cihaz, 4.7 inç IPS ekranla diğer cihazlara göre çok daha küçük, Nintendo Switch benzeri bir görünüme sahip. 450 nit parlaklığa ulaşabilen cihaz 60Hz ekran yenileme hızına sahip. 4 GB RAM, 128 GB depolama ve 4.500 mAh bataryaya sahip cihaz, Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

Cihaz Anroid tabanlı olduğu için akıllı telefonlarla kıyaslanıyor ve 'daha büyük ekranlı' bir oyun deneyimi sunma konusunda dikkat çekiyor. Çin merkezli olan cihaz, 149 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor.

Öte yandan Pocket 4 modeli de kısa bir süre önce duyuruldu ve onun da fiyatı 199 dolar.

LENOVO LEGION GO İSE BİR BAŞKA ALTERNATİF

Aslen telefon ve dizüstü bilgisayarlarıyla bildiğimiz Lenovo, Legion Go adını verdiği el konsoluna da sahip. Cihaz temelde Asus'un ROG Ally cihazına alternatif olarak sayılabilir. Fiyat olarak 700 dolardan başlayan fiyata sahip olan cihaz, 2.510x1.600 çözünürlüklü bir ekran sunuyor.

144Hz ekran yenileme hızı sunan cihaz 8.8 inçlik bir ekrana sahip.

Cihaz masaüstü modunda oyun oynamayı destekliyor ve Nintendo Switch benzeri bir performans sunuyor.

PLAYSTATION DA BENZER BİR CİHAZ SUNUYOR

PlayStation Portal ise temelde yukarıdaki modellerden farklı olarak PlayStation 5 oyunlarını el konsolunda oynamaya imkan sağlıyor. Zaten tasarım olarak da oyun kontrolcüsüne benziyor.

Cihaz, TV erişimi olmadan PS5'teki oyunlara erişimeyi sağlıyor olmasıyla öne çıkıyor. 8 inçlik LCD ekranı bulunan cihaz, 1080p çözünürlükte 60fps oyun oynamaya imkan sunuyor.