Steam Deck'in bu yıl 3 milyonu aşması bekleniyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:02

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:02

Valve'nin popüler el konsolu Steam Deck için yeni tahminler yapıldı. Geçen yıllard ilk kez karşımıza çıkan cihaz, özellikle bir süredir Steam listelerini altüst ediyor. En çok satanlar arasında ilk sırayı uzun süre koruyan cihaz, yeni oyunların tanıtılmasıyla aşağıya düşse de yine de popüler.

2022'DEN ÇOK DAHA POPÜLER

Cihaz ülkemizde satılmasa da pek çok bölgede satılıyor ve cihazın satış rakamları böyle giderse 2023 yılında satışları 3 milyon adedi aşacak.

Omdia tarafından açıklanan 5 yıllık cihaz satışları tahminlerinde yerini alan Steam Deck'in tanıtıldıktan sonra özellikle 2023 yılında popülerliğini artırmayı başardığı belirtiliyor.

Valve daha önce Steam Machines ile konsol pazarına girmek istemiş ancak başarısız olmuştu. Steam Deck ile bir ivme yakalayan şirket, bu başarıyı devam ettirirse çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaracak.

Omdia'nın önceki yıllardaki tahminlerine bakılırsa, Steam Deck 2022 yılında 1.62 milyon adet satmayı başardı.

2023 yılı boyunca da 1.85 milyon adet satacak gibi duruyor. Bu hesaplara göre de el konsolunun satışları 2023 yılının sonlarına doğru 3.47 milyon adede çıkacak.