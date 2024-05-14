Playstation 1 oyunlarını iPhone'lara getiren uygulama

iPhone'lara ekstradan bir müdahale gerçekleştirmeden PlayStation 1 oyunlarını oynamayı mümkün kılan Gamma adlı bir uygulama geliştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:55
Playstation 1 oyunlarını iPhone'lara getiren uygulama
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App Store'da normalde yasak olan emülatörler, artık kullanılabiliyor. Yani iPhone kullanıcıları isterserse App Store üzerinden iPhone'lara geliştirilen emülatörleri indirebiliyor. Yeni geliştirilen bir emülatör ise PS1 oyunlarını iPhone'larda oynamaya imkan sunuyor. 

Emülatör geliştiricisi ZodTTD, tarafından geliştirilen yeni Gamma adlı uygulama, App Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

PLAYSTATION 1 OYUNLARINI iPHONE'DA OYNATABİLEN UYGULAMA

Geliştirilen bu uygulama hem iPhone'larda hem de iPad'lerde çalışıyor.

Gamma, Bluetooth kontrolör ve klavyelerinin yanı sıra özelleştirilebilir ekran üstü kontrolörleri de destekliyor. Oyun dosyalarınızı ve ilerleme durumunuzu yedeklemek için Google Drive ve Dropbox senkronizasyonunu kullanıyor.

Uygulama, PS1 oyunlarını çalıştırmak için herhangi bir BIOS dosyası indirmenizi zorunlu tutmuyor.

Ancak gizlilik ve güvenlik tarafında hassasiyetleri olanlar için kullanıcıların konum ve ve diğer verilerini toplayabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. 

Uygulama, NASCAR 98 ve Shrek Treasure Hunt gibi oyunları çalıştırıyor ancak bazı sorunlar çıkartabiliyor olsa da Oddworld: Abe’s Oddysee'yi sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor.


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