Elektrikli tuk-tuk taksiler, kullanıma sunuldu

Çin yapımı elektrikli tuk-tuk taksiler, Kenya'nın emisyonları azaltmasına yardımcı oluyor.

Xinhua
19 Aralık 2022 Pazartesi, 07:10
Elektrikli tuk-tuk taksiler, kullanıma sunuldu
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Kenya'nın liman kenti Mombasa'da, Çin üretimi elektrikli üç tekerlekli taksiler (tuk-tuklar), karbon emisyonlarını düşürmek ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla kullanıma sunuldu.

Elektrikli tuk-tuklar tam şarj ile 100 kilometre yol yapabiliyor.

Mombasa'da şu anda şehirdeki en büyük hava kirleticiler olduğu söylenen yaklaşık 10.000 tuk-tuk var. Mombasa Ulaştırma ve Altyapı Dairesi Başkanı Albert Keino, "Bu, özellikle sürdürülebilir ulaşımla ilgili olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı destekleme ve tamamlama konusunda bu önemli bir adım. E-mobilite ve özellikle üç tekerlekli araç sektöründeki oyunculara giderek daha fazla alan açıldığını görmek bizi cesaretlendiriyor."


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