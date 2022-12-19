Elektrikli tuk-tuk taksiler, kullanıma sunuldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 07:10

Kenya'nın liman kenti Mombasa'da, Çin üretimi elektrikli üç tekerlekli taksiler (tuk-tuklar), karbon emisyonlarını düşürmek ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla kullanıma sunuldu.

Elektrikli tuk-tuklar tam şarj ile 100 kilometre yol yapabiliyor.

Mombasa'da şu anda şehirdeki en büyük hava kirleticiler olduğu söylenen yaklaşık 10.000 tuk-tuk var. Mombasa Ulaştırma ve Altyapı Dairesi Başkanı Albert Keino, "Bu, özellikle sürdürülebilir ulaşımla ilgili olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı destekleme ve tamamlama konusunda bu önemli bir adım. E-mobilite ve özellikle üç tekerlekli araç sektöründeki oyunculara giderek daha fazla alan açıldığını görmek bizi cesaretlendiriyor."