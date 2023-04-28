Elon Musk duyurdu: Twitter'ın 'sevilmeyen' özelliği geri dönüyor

Elon Musk, Twitter'ın geçen yıllarda yayınladığı, ilgi görmeyince kaldırdığı Fleets özelliğini yeniden yayınlayacağını duyurdu. Yenilenecek Fleets özelliğinin neler sunacağı ise belli değil. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:54
Elon Musk duyurdu: Twitter'ın 'sevilmeyen' özelliği geri dönüyor
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Platformun sahibi Elon Musk, Twitter'a yeni ama aslında eski olan bir özelliğin gelebileceğini duyurdu. 

Musk'ın yaptığı açıklamaya göre bir dönemler kullanıma sunulan ancak sonradan kaldırılan Fleets, ilerleyen dönemlerde yeniden Twitter'a gelecek.

Fleets, aslında Instagram'daki Hikayeler özelliğinin Twitter'a özel bir versiyonuydu. Kullanıcılar Fleets'ler aracılığıyla 24 saat boyunca gösterilen fotoğraf, video veya mesaj paylaşımları yapabiliyorlardı. İşte bu özellik, yakın bir gelecekte yeniden gelecek gibi görünüyor.

MUSK: GEÇEN SEFERKİ GİBİ OLMAYACAK

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Musk, Twitter'daki paylaşımında Fleets özelliği ile ilgili detay vermedi. Ancak önemli bir ifade kullandı. O ifade "Geçen seferki gibi değil" oldu. Buradan,

Twitter'a yeniden gelecek Fleets özelliğinin daha farklı bir yapıya sahip olacağını düşündürüyor. Ancak özelliğin neler sunacağını anlamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı şu şekilde:


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