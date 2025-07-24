Cumhuriyet Gazetesi Logo
Elon Musk, Vine'ı geri getirmeye hazırlanıyor

Elon Musk, Vine'ı geri getirmeye hazırlanıyor

24.07.2025 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Elon Musk, Vine'ı geri getirmeye hazırlanıyor

Elon Musk, bir süredir Vine'ı geri getirmek üzere çalışmalar yapıyordu. Bu düşüncesini daha önce X hesabından açtığı anket ile göstermişti. Bu sefer de 'geri getiriyoruz' paylaşımı yaptı.

Elon Musk, bir dönemin popüler platformu Vine'ı geri getirmek için bir adım daha attı. Daha önce X hesabı üzerinden Vine servisini geri getirelim mi? şeklinde bir anket açmıştı. Bu ankete yaklaşık 5 milyon kişi katılmıştı ve sonuç olarak 'evet' cevabıyla karşılaşmıştık. 

Vine, 2012 yılında karşımıza çıkmıştı kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Aynı yıl ise ismi o zamanlar ismi Twitter olan X'e satılmıştı. Bunun ardından 2016 yılında kapatıldı. Kayıtlara göre 200 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Vine, günümüzün TikTok'u gibiydi ve kısa formatlı videolara odaklanıyordu. 

Elon Musk konuyla ilgili en son 'Vine'ı yapay zeka formunda geri getiriyoruz' paylaşımını yaptı. Paylaşım kısa sürede yaklaşık 20 milyon kişiye ulaştı. 

İlgili Konular: #sosyal medya #elon musk #Dijital platform

İlgili Haberler

Battlefield 6 için ilk fragman yayınlandı
Battlefield 6 için ilk fragman yayınlandı EA, Battlefield 6 ile hayal kırıklığı yaratan Battlefield 2042'nin ardından imajını düzeltmeyi umuyor.
Tesla, daha ucuz arabalar üretecek
Tesla, daha ucuz arabalar üretecek Tesla araç satışlarının düşmesinin ardından Avrupa'da daha uygun fiyatlı araçlar üreteceğini söyledi.
OpenAI, GPT-5'i ağustos ayında piyasaya sürebilir
OpenAI, GPT-5'i ağustos ayında piyasaya sürebilir OpenAI, bir süredir GPT-5'i geliştiriyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket ağustos ayında yeni modeli tanıtacak.