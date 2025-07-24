Elon Musk, Vine'ı geri getirmeye hazırlanıyor

Elon Musk, bir dönemin popüler platformu Vine'ı geri getirmek için bir adım daha attı. Daha önce X hesabı üzerinden Vine servisini geri getirelim mi? şeklinde bir anket açmıştı. Bu ankete yaklaşık 5 milyon kişi katılmıştı ve sonuç olarak 'evet' cevabıyla karşılaşmıştık.

Vine, 2012 yılında karşımıza çıkmıştı kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Aynı yıl ise ismi o zamanlar ismi Twitter olan X'e satılmıştı. Bunun ardından 2016 yılında kapatıldı. Kayıtlara göre 200 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Vine, günümüzün TikTok'u gibiydi ve kısa formatlı videolara odaklanıyordu.

Elon Musk konuyla ilgili en son 'Vine'ı yapay zeka formunda geri getiriyoruz' paylaşımını yaptı. Paylaşım kısa sürede yaklaşık 20 milyon kişiye ulaştı.