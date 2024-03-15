Elon Musk'a göre Tesla bir gün Dogecoin ile otomobil satacak

Elon Musk, yıllardır destek verdiği Dogecoin (DOGE) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Musk, Tesla'nın bir gün DOGE ile otomobil satacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:32
Elon Musk'a göre Tesla bir gün Dogecoin ile otomobil satacak
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Milyarder iş insanı Elon Musk'tan bomba bir çıkış geldi. Musk, Tesla'nın bir noktada Dogecoin (DOGE) ile otomobil satışı yapabileceğini söyledi. Geçmişte de gündeme gelen konu, en çok da DOGE yatırımcısını sevindirecek gibi görünüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Elon Musk geçmişte bu kripto varlıkla ilgili çok fazla açıklama yaptı ve destekçisi olduğunu açık açık dile getirdi. İşte geçtiğimiz günlerde Berlin'de bulunan Gigafactory tesisinde bölge halkı ile bir araya gelen Elon Musk, uzun zaman sonra yine bu konuya değindi. Etkinliğe katılan birinin gelecekte DOGE ile Tesla alıp alamayacağını sorması üzerine cevap veren Musk, bunun bir gün gerçekleşeceğini söyledi.

Bir katılımcı, Elon Musk'a "Dogecoin ile ne zaman Tesla satın alabileceğim?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Elon Musk'ın bu soruya verdiği cevap ise "Bir noktada bunu sağlamamız gerektiğini düşünüyorum." oldu.

TESLA ASLINDA DOGE İLE ÜRÜN SATIŞI YAPIYOR

Bu arada; Tesla'nın hâlihazırda DOGE ile ürün satışı yaptığını söyleyelim. Ancak bunlar, daha çok Tesla'nın sattığı basit ürünler. Şirket, bugüne dek araç satışlarını DOGE ile gerçekleştirmedi. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımız, aşağıdaki haberimize göz atabilirler.


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