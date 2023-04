Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:13

Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 09.40'ta ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının Pasifik Okyanusu'nda konuşlu bulunan insansız platform "Of Course I Still Love You"ya iniş yapacağı belirtildi. Ayrıca dün gerçekleştirilmesi planlanan, ancak teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenen fırlatma işlemi, SpaceX'in 2023 yılındaki 26. yörünge görevi olarak kayıtlara geçti. SpaceX, geçtiğimiz hafta 21 ikinci nesil Starlink uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye göndermişti.

İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYACAK

Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink'in yanı sıra Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor.