Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci tekrar başladı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:58

Bildiğiniz üzere Twitter ve Elon Musk arasında yılan hikayesine dönen bir satın alma girişimi vardı. Musk'ın açıklamaları ve tutarsız tavrı sebebiyle başlayan çekişmeler, Twitter'ın mahkemeye başvurmasıyla devam etmişti. İşte süreç tekrar başladı ve Musk, mahkeme başlamadan hemen önce yeniden görüşmelere başlama kararı aldığını duyurdu.

Farklı satın almalarla dikkat çeken sosyal medya devleri ve teknoloji şirketleri genellikle çekişmeli görüşmelerle anılmıyor. Bir süre önce başlayan Elon Musk ve Twitter'ı satın alma girişimleri ilginç bir noktaya evrilmeye başlamıştı. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta pes eden Elon Musk yeniden Twitter satın alım görüşmelerine geri dönmeye karar vermişti. Ünlü isim Komisyona sunduğu raporda neden karar değiştirdiğini de bildirdi.

ELON MUSK TEKRAR SAHADA

Elon Musk, Twitter'ı satın alacağını yine Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Sarkastik yapısı sebebiyle şaka yaptığı düşünülen Musk niyetini ciddi ciddi belli edince süreç milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ancak Musk, satın almayı istediğini söyledikten sonra almayacağını sonrasında yine alacağını ve sürecin başladığını bildiren mesajlar vermeye başladı.

Yılan hikayesine dönen süreçte Musk'ın Twitter’ın bot hesap oranını doğru bir şekilde açıklamadığı ve bu bakımdan sahte kişiler için para ödemediğini söylemesinin ardından işler kızışmıştı. Bu söylemin halen arkasında olan Musk, tekrar ilk söylediği gibi Twitter'ı satın alacak gibi duruyor.