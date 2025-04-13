En çok hangi uygulama indirildi?

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:31

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:31

Dünyanın en popüler uygulamaları zaman içinde değişse de en çok indirilenler zamanında popülerliğinin artmasıyla üst sıralara çıkabiliyor. Mart ayında en çok indirilen mobil uygulamaları geçen hafta açıklayan Appfigures, en çok indirilen iOS uygulamasının ChatGPT olduğunu aktarırken, Android tarafta Instagram olduğunu belirtti. Küresel olarak bakıldığında ise ChatGPT ilk sırada yer alırken, Instagram ikinci sırada onu takip etti.

DÜNYANIN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI BELLİ OLDU

iPhone kullanıcıları App Store tarafında en çok ChatGPT'yi indirirken, ikinci sırada Instagram uygulaması Threads'i sonrasında sırasıyla, CapCut, Temu ve Google Maps'i indirmiş.

Android kullanıcıları ise Play Store'dan en çok Instagram'ı, Tiktok'u, ChatGPT'yi, Facebook'u ve WhatsApp'ı indirmiş.

ChatGPT mart ayında 46 milyon indirmeye ulaşmayı başardı.

13 Milyonu iOS kullanıcıları tarafından, 33 milyonu ise Android kullanıcıları tarafından indirilen uygulamanın yeni görüntü oluşturma özelliğini 130 milyondan fazla kişi kullandı. Viral hale gelen görüntü oluşturma aracıyla 700 milyondan fazla görüntü oluşturuldu.