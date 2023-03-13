En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Konsol tarafında dikkat çeken isimlerden olan PlayStation için en çok indirilen oyunlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:46
En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
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Sony'in oyun tarafındaki güçlü kozu olan PlayStation, en son verilere göre 113 milyon kullanıcıya sahip. Bu sayının her geçen gün arttığı düşüldüğünde en çok indirilen oyunların sayısının artması normal hale geliyor. Sony ise geçen ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını listeledi. 

Listede PS4, PS5 ve PS VR oyunları yer alıyor.

EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR LİSTELENDİ

Şubat ayını kapsayan listeye göre liderlik PC tarafında da bir süredir liderlik koltuğunda oturan Hogwarts Legacy'de oluyor. Ayrı ayrı sınıflandırılan listelere göre Hogwarts Legcay'i Grand Theft Auto V(GTA 5) ve NBA 2K23 takip ediyor. 

10 Şubat'ta piyasaya sürülen Hogwarts Legacy, PlayStation tarafında da liderliği üstlendi. 

ABD/Kanada tarafında en çok indirilen 5 oyun şu şekilde:

  • Hogwarts Legacy
  • NBA 2K23
  • GTA 5
  • Madden NFL 23
  • Call of Duty: Modern Warfare II

Avrupa tarafındaki kullanıcılar tarafından en çok indirilen 5 oyun:

  • Hogwarts Legacy
  • GTA 5
  • Football Manager 2023
  • FIFA 23
  • Call of Duty: Modern Warfare II

En çok indirilen PS4 oyunları:

      ABD/Kanada

  • The Last of Us Part II
  • Minecraft 
  • NBA 2K23
  • Red Dead Redemption 2
  • Madden NFL 23

     Avrupa

  • The Last of Us Part II
  • Minecraft
  • The Forest
  • FIFA 23
  • Red Dead Redemption 2

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada

  • Kayak VR: Mirage
  • Pavlov 
  • Horizon Call of the Mountain
  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
  • Pistol Whip

     Avrupa

  • Kayak VR: Mirage
  • Pavlov 
  • Horizon Call of the Mountain
  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
  • Moss: Book II

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