En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:46

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:46

Sony'in oyun tarafındaki güçlü kozu olan PlayStation, en son verilere göre 113 milyon kullanıcıya sahip. Bu sayının her geçen gün arttığı düşüldüğünde en çok indirilen oyunların sayısının artması normal hale geliyor. Sony ise geçen ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını listeledi.

Listede PS4, PS5 ve PS VR oyunları yer alıyor.

EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR LİSTELENDİ

Şubat ayını kapsayan listeye göre liderlik PC tarafında da bir süredir liderlik koltuğunda oturan Hogwarts Legacy'de oluyor. Ayrı ayrı sınıflandırılan listelere göre Hogwarts Legcay'i Grand Theft Auto V(GTA 5) ve NBA 2K23 takip ediyor.

10 Şubat'ta piyasaya sürülen Hogwarts Legacy, PlayStation tarafında da liderliği üstlendi.

ABD/Kanada tarafında en çok indirilen 5 oyun şu şekilde:

Hogwarts Legacy

NBA 2K23

GTA 5

Madden NFL 23

Call of Duty: Modern Warfare II

Avrupa tarafındaki kullanıcılar tarafından en çok indirilen 5 oyun:

Hogwarts Legacy

GTA 5

Football Manager 2023

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II

En çok indirilen PS4 oyunları:

ABD/Kanada

The Last of Us Part II

Minecraft

NBA 2K23

Red Dead Redemption 2

Madden NFL 23

Avrupa

The Last of Us Part II

Minecraft

The Forest

FIFA 23

Red Dead Redemption 2

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada

Kayak VR: Mirage

Pavlov

Horizon Call of the Mountain

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

Pistol Whip

Avrupa