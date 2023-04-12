En çok indirilen PlayStation oyunları hangileri?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:05

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:05

Sony, oyun tarafında özellikle PlayStation ile dikkat çekiyor. Yeni yayınladığı verilere göre mart ayının en çok indirilen oyunu Resident Evil 4 oldu. Oyun VR tarafında da önemli bir kitleye hitap ediyor.

RESIDENT EVIL 4 YÜKSELİŞTE

Öte yandan PS4 ve PS5 için ayrı ayrı sıralama yayınlayan Sony'nin rakamlarına göre ABD/Kanada tarafında ve Avrupa listelerinde PS5 için en çok indirilen oyun Resident Evil 4 oldu.

PlayStation 4 tarafında ise ABD/Kanada ve yine Avrupa ülkelerinde Minecraft ilk sırada yer alıyor.

PS5 listesinde ise dikkat çeken bir isim var: Hogwart Legacy. PC tarafında bir kasırga etkisi yaratmasına rağmen kısa süre içinde popülerlik etkisini kaybeden Hogwarts, PS5 konsollarında ABD-Kanada için üçüncü sırada yer alırken, Avrupa listesinde ikinci sırada kendine yer buldu.

PlayStation VR için yayınlanan listede her iki bölge için de Beat Saber birinci sırada yer alıyor.



PlayStation VR 2 tarafında ise her iki bölge için Pavlov birinci sırada.