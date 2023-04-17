En çok izlenen platform değişti! Lider artık Netflix değil

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:45

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:45

En popüler içerik izleme platformları arasında yer alan Netflix bir süredir liderik koltuğunda oturuyordu. En yakın rakibine bile bir süre önce fark atan Netflix, liderliği Amazon Prime Video'ya kaptırdı.

NETFLİX İKİNCİ OLDU DİSNEY PLUS ÜÇÜNCÜ

Platformların ne kadar tercih edildiği ve izlendiğine yönelik veriler yayınlayan JustWatch, ABD pazarına odaklanarak yeni bir liste yayınlandı. İzlenme oranlarına göre en popüler Prime Video oldu. Rakamlara göre Amazon Prime Video yüzde 21'lik bir paya sahip.

Onu daha önceki lider olan Netflix yüzde 20 ile takip etti.

Türkiye'ye ve bazı ülkelere yeni gelen Disney Plus ise yüzde 15'lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı.

Listede sırasıyla yer alan diğer platformlar ise şu şekilde: HBO Max, Hulu, Paramount Plus, Apple TV Plus ve diğerleri yer alıyor.