Netflix her hafta en az 1 yeni film hedefinden vazgeçiyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:00

Dizi ve film izleme platformu olmanın yanında mobil oyun da oynanabilen Netflix, hedeflerini güncelledi. Her hafta en az 1 film yayınlamayı planlayan Netflix, bu fikri terk ederek daha fazla kaliteli film yayınlamaya odaklanacak.

NETFLIX DAHA AZ FİLM DAHA KALİTELİ İÇERİĞE ODAKLANACAK

Her şirket gibi Netflix de ekiplerinin görevlerini yeniden tanımlamaya karar vermiş görünüyor. Bloomberg tarafından aktarılan habere göre bütçesi 30 milyon dolar ya da dah a az olan projeler üzerinde çalışan ekibi ile 30 milyon ile 80 milyon dolar arasında değişen orta bütçeli yapımlarda çalışan ekipler bir araya getirilecek.

Bu ise sonuçta işten çıkartmaları da beraberinde getirmekle beraber, politika değişikliğine işaret ediyor.





Farklı bütçelerdeki yapımların başında yer alan ekiplerin kendi içinde yeniden yapılandırmaya gideceğini aktaran Bloomberg, bu kararın yüksek bütçeli projelerde çalşan ekipler için geçerli olup olmayacağını bilmediğinin altını çiziyor.

Netflix Film yöneticisi Scott Stuber, daha yüksek bütçeli ve daha kaliteli filmlere yönelim olacağını böylece de daha az filmin yayınlanacağını söylüyor.



