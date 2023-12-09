En çok satan katlanabilir ekranlı telefon belli oldu

Yayınlanma: 09.12.2023 - 12:48

Güncelleme: 09.12.2023 - 12:48

Akıllı telefon tarafında belki de en inovatif şey katlanabilir ekranlı olanlar. Samsung ve Huawei pazarda önemli aktörler olurken, yeni katlanabilir ekranlı telefonlarını tanıtan OnePlus ve diğer şirketler kullanıcılara alternatif oluşturuyor.

Samsung ve Huawei dışında Oppo, Google, Honor, Xiaomi, Motorola ve Vivo gibi markalar bu yarışta yer alıyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan katlanabilir ekranlı telefon Samsung imzalı Galaxy Z Flip 5 oldu. Pazar payı tarafında yüzde 45'lik bir başarı elde eden Samsung'u Huawei ve Honor takip ediyor. Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2 modelleri öne çıkıyor.

Bu yıl bitmeden, katlanabilir ekranlı telefonların toplam satışının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23'lük artış yaşayacağı ve 16 milyon adet satış yapılacağı öngörülüyor.

Üçüncü çeyrekte durumlar böyleyken bir diğer yandan dördüncü çeyrekte Samsung'un satışlarının düşmesi ve diğer aktörlerin daha görünür olması bekleniyor.