Huawei CEO'su iPhone'lar hakkında açıklama yaptı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:44

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:44

Uzun yıllardır iPhone ve diğer Android cihazlar kıyaslanıyor. İşletim sistemi, kamera lensleri ve tasarım gibi pek çok konuda kıyaslanan cihazlar arasında önemli bir kazanan yok ancak Huawei yöneticisi Richard Yu, iPhone'ların Huawei cihazlara göre daha çabuk bozulduğunu söylüyor.

Bu kapsamda kullanıcılar Huawei'in akıllı telefonlarını daha uzun süre bozulmadan ya da sorun yaşanmadan kullanılabilir gibi bir çıkarım yapmış oluyor.

HUAWEI TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR

CEO Yu, Ar-Ge çalışmalarına çok fazla yatırım yaptıklarını ve böylelikle kullanıcıların isteklerine daha fazla karşılık vermeye başladıklarını aktarıyor.

Gizmochina'da yer alan haberde şirketin amiral gemisi modelleri P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir ekranlı cihazları daha yeni piyasaya çıktı. Önemli bir ilginin olduğu bu cihazlar Ar-Ge tarafındaki gelişmeleri bünyesinde taşıyor deniyor.

Ayrıca Apple'ın iOS tarafında sunduğu güncellemelerde yaşanan sorunlar da bunun karşısında konumlandırılıyor. Ve deneyimi kötüleştirdiği aktarılıyor.

Huawei, ABD tarafında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor ve kaybettiği pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.