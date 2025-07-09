En çok satılan bilgisayar markaları belli oldu

Bilgisayar satışlarında eski dönemki satışlar yakalanamasa da 2025 yılının ikinci çeyreğinde en çok satan markalar belli oldu. Buna göre International Data Corporation yani kısaca IDC tarafından paylaşılan yeni raporda, en çok satan bilgisayar Lenovo oldu.

EN ÇOK SATAN BİLGİSAYAR MARKALARI

Daha önceki yıllarda da benzer şekilde zirvede gördüğümüz Lenovo'yu HP ve Dell takip ediyor. En çok satan bilgisayar markalarından biri de Apple oluyor. Apple, dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Asus yer alıyor.

Lenovo 17 milyon satış adedine ulaşarak yüzde 24,8'lik bir pazar payına hakim oluyor. HP, 14,1 milyon adet, Dell 9,8 milyon adet, Apple 6,2 milyon ve Asus 4,9 milyon adet bilgisayar satmış.