Samsung, akıllı saat serisi Galaxy Watch 8 modellerini tanıttı

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarının yanında bir de yeni akıllı saat serisini de tanıttı. Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch 8 Ultra modellerinin özellikleri ve fiyatları da bu bağlamda belli oldu.

SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 2025

Serinin en gelişmiş modeli olan Watch Ultra 2025, titanyum bir gövdeye sahip. 47 mm ekranla gelen saat 480 x 480 çözünürlüğe sahip, Super AMOLED ekran ile geliyor. Diğer modeller gibi 3000 nit parlaklığa çıkan ekranı 1,47 inç. Bataryası ise 590 mAh. Cihaz spor odaklı olarak tasarlandığı için Extreme Sport kayışıyla beraber geliyor. Cihaz Türkiye'de 47 bin 999 TL'den başlayan fiyata satılacak.

GALAXY WATCH 8 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Watch 8'in ekran boyutu 40 mm ve 44 mm, buna ek olarak sırasıyla ağırlıkları 30 gram ve 34 gram. Cihazda kullanılan materyal ise alüminyum armor ve safir cam. Super AMOLED ekran tercih edilen saat 3000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. 3nm süreçten çıkan 5 çekirdekli Exynos W1000 işlemcisi kullanılan saatte, 8 sensör bulunuyor.

Cihazın 40 mm yalnızca Bluetooth olan versiyonu 13 bin 999 TL'den başlıyor, eğer Bluetooth ve eSIM özellikli satın almak isterseniz şu an için fiyatı belirsiz ancak Avrupa fiyatı 429,99 euro oluyor. Standart model Avrupa'da 379,99 euroya satılıyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH 8 CLASSIC MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Watch 8 Classic ise adından da anlaşılayacağı üzere daha şık ve premium bir model. Paslanmaz çelik kasa ve klasik saat tasarımında gelen saat 46 mm olmak üzere tek bir versiyonla karşımıza çıkıyor. Sağlık sensörleri Watch 8 ile aynı olan modelde 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Akıllı saatin 445 mAh bataryası bulunuyor. Cihaz 19 bin 999 TL'den satılıyor.