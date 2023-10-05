En çok satış yapılan oyun platformu açıklandı: İki yılın ardından bir ilk

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:57

Türkiye'de genellikle mobil oyun satışları PC ve konsol platformlarına göre daha fazla oluyor. Bu yüzden Türkiye'de oyun sektörüne atılmak isteyen insanlar mobili tercih ediyor. Ancak oyunfor.com'un son yayınladığı rapora göre iki yılın ardından mobil oyun satışları düşüş yaşadı. 2023 Ağustos ayına göre, 2023 Eylül ayında mobil oyun satışlarında yüzde 5 oranında düşüş görüldü. 2022 Eylül ayına göre ise yüzde 2 düşüş yaşandı.

2023 Eylül ayında PC ve konsol oyunları satışları diğer aylara göre artışa geçti lakin mobil oyunlara olan ilgi azaldı ve PC oyunları en çok alışveriş yapılan kategori oldu.

PLATFORM TEMMUZ 2023 AĞUSTOS 2023 EYLÜL 2023 PC YÜZDE 35 YÜZDE 35 YÜZDE 37 KONSOL YÜZDE 26 YÜZDE 27 YÜZDE 28 MOBİL YÜZDE 39 YÜZDE 38 YÜZDE 35

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. Valorant

2. League of Legends

3. Call of Duty: Warzone 2.0

4. CS:GO

5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6. Metin2

7. Knight Online

8. PUBG Mobile

9. World of Warcraft

10. Rise Online World

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Eylül ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım





Eylül ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaş üstündeki oyuncular tarafından yapıldı.