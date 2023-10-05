En çok satış yapılan oyun platformu açıklandı: İki yılın ardından bir ilk
Oyun satışlarında mobil platformlar, PC ve konsola göre daha fazla pazar payına sahipti. Ancak iki yılın ardından bir ilk gerçekleşti. Mobil oyun satışları gerilemeye başladı.
Türkiye'de genellikle mobil oyun satışları PC ve konsol platformlarına göre daha fazla oluyor. Bu yüzden Türkiye'de oyun sektörüne atılmak isteyen insanlar mobili tercih ediyor. Ancak oyunfor.com'un son yayınladığı rapora göre iki yılın ardından mobil oyun satışları düşüş yaşadı. 2023 Ağustos ayına göre, 2023 Eylül ayında mobil oyun satışlarında yüzde 5 oranında düşüş görüldü. 2022 Eylül ayına göre ise yüzde 2 düşüş yaşandı.
2023 Eylül ayında PC ve konsol oyunları satışları diğer aylara göre artışa geçti lakin mobil oyunlara olan ilgi azaldı ve PC oyunları en çok alışveriş yapılan kategori oldu.
|PLATFORM
|TEMMUZ 2023
|AĞUSTOS 2023
|EYLÜL 2023
|PC
|YÜZDE 35
|YÜZDE 35
|YÜZDE 37
|KONSOL
|YÜZDE 26
|YÜZDE 27
|YÜZDE 28
|MOBİL
|YÜZDE 39
|YÜZDE 38
|YÜZDE 35
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
1. Valorant
2. League of Legends
3. Call of Duty: Warzone 2.0
4. CS:GO
5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
6. Metin2
7. Knight Online
8. PUBG Mobile
9. World of Warcraft
10. Rise Online World
İllere göre dağılım
Oyun alışverişlerinde, Eylül ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.
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