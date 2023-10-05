En çok satış yapılan oyun platformu açıklandı: İki yılın ardından bir ilk

Oyun satışlarında mobil platformlar, PC ve konsola göre daha fazla pazar payına sahipti. Ancak iki yılın ardından bir ilk gerçekleşti. Mobil oyun satışları gerilemeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:57
En çok satış yapılan oyun platformu açıklandı: İki yılın ardından bir ilk
Abone Ol google-news

Türkiye'de genellikle mobil oyun satışları PC ve konsol platformlarına göre daha fazla oluyor. Bu yüzden Türkiye'de oyun sektörüne atılmak isteyen insanlar mobili tercih ediyor. Ancak oyunfor.com'un son yayınladığı rapora göre iki yılın ardından mobil oyun satışları düşüş yaşadı. 2023 Ağustos ayına göre, 2023 Eylül ayında mobil oyun satışlarında yüzde 5 oranında düşüş görüldü. 2022 Eylül ayına göre ise yüzde 2 düşüş yaşandı.

2023 Eylül ayında PC ve konsol oyunları satışları diğer aylara göre artışa geçti lakin mobil oyunlara olan ilgi azaldı ve PC oyunları en çok alışveriş yapılan kategori oldu. 

PLATFORMTEMMUZ 2023AĞUSTOS 2023EYLÜL 2023
PCYÜZDE 35YÜZDE 35YÜZDE 37
KONSOLYÜZDE 26YÜZDE 27YÜZDE 28
MOBİLYÜZDE 39YÜZDE 38YÜZDE 35

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1.      Valorant

2.      League of Legends

3.      Call of Duty: Warzone 2.0

4.      CS:GO

5.      Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6.      Metin2

7.      Knight Online

8.      PUBG Mobile

9.      World of Warcraft

10.    Rise Online World

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Eylül ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım
Eylül ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaş üstündeki oyuncular tarafından yapıldı.

mobil oyunlar oyun satışları oyun

İlgili Haberler

Mobil oyun Assassin's Creed Jade için oynanış fragmanı geldi

Mobil oyun Assassin's Creed Jade için oynanış fragmanı geldi
İddia: Microsoft yeni nesil Xbox mobil oyun mağazası geliştiriyor

İddia: Microsoft yeni nesil Xbox mobil oyun mağazası geliştiriyor
Mobil oyunlar bilgisayardan nasıl oynanır

Mobil oyunlar bilgisayardan nasıl oynanır

En Çok Okunan Haberler