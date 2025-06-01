En güçlü Android telefon modelleri açıklandı

En güçlü Android telefonları her ay yaptıkları testlerle belirleyen AnTuTu, mayıs ayının modellerini açıkladı. Buna göre mayıs ayının en güçlü Android telefonu RedMagic 10S Pro+ oldu. Listede Samsung ve Xiaomi gibi markaların modelleri yer almadı.

EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

Yayınlanan listeye göre en güçlü ikinci Android telefon Vivo X200 Ultra oldu. Listenin devamında ise iQOO Neo 10 Pro+, OnePlus Ace 5 Ultra, Vivo X200s, OPPO Find X8 Ultra, iQOO 13 8. Honor GT Pro, OPPO Find X8s+ ve OnePlus Ace 5 Pro yer alıyor.





Listenen telefonların işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400 ve MediaTek Dimensity 9400 Plus yer alıyor.