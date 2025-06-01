Cumhuriyet Gazetesi Logo
Twitch için 2K ve dikey format dönemi başlayacak

Twitch için 2K ve dikey format dönemi başlayacak

1.06.2025 21:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Twitch için 2K ve dikey format dönemi başlayacak

Amazon'un sahip olduğu canlı yayın platformu Twitch için yeni bir dönem başlatılıyor. Buna göre platformda artık 2K yani 1440p çözünürlükte ve dikey formatta yayın yapılabilecek.

Canlı yayın platformu Twitch için yeni özellikler sunulmaya devam ediliyor. Yeni yapılan açıklamaya göre içerik üreticilerin artık 2K ve dikey formatta yayın yapmasına imkan sunulacak. Görüntü kalitesinin standardını yükseltilmesi amaçlanan bu adımla beraber, dikey format sayesinde milyonlarca kişinin alıştığı sosyal medya formatı da platforma ekleniyor.

CANLI YAYIN PLATFORMU TWITCH'TE YENİ DÖNEM

Yapılan açıklamaya göre Twitch'te bu yeni özellikler kademeli olarak açılacak. Kullanıcıların canlı yayınları telefonlarından daha iyi ve kaliteli takip edebilmesi için atılan bu adımlar yakında herkesin kullanımına sunulacak. 

Amazon'un Twitch'e daha fazla kullanıcı çekmek adına attığı adımlardan biri de geçenlerde platformdaki kliplerin direkt Instagram'a aktarılmasına olanak tanımasıydı. Platform, rakip platformların çıkmasıyla kullanıcı kaybı yaşamıştı.

İlgili Konular: #Amazon #Twitch #Twitch hesabı

İlgili Haberler

Game Pass'e mayıs ayında eklenecek oyunlar
Game Pass'e mayıs ayında eklenecek oyunlar Game Pass'e ay sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı. Onlarca oyun Game Pass kütüphanesine ekleniyor.
PlayStation Plus abonelikleri kısa süreliğine indirime girdi
PlayStation Plus abonelikleri kısa süreliğine indirime girdi Sony'nin başlattığı yeni bir etkinlik kapsamında PlayStation Plus aboneliklerinde kısa süreliğine indirime gidildi.
Elden Ring Nightreign çıktı! İlk gün yapılan yorumlar nasıl?
Elden Ring Nightreign çıktı! İlk gün yapılan yorumlar nasıl? Elden Ring Nightreign 30 Mayıs'ta çıkışının hemen ardından beklentileri pek de karşılayamadı.