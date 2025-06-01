Twitch için 2K ve dikey format dönemi başlayacak

Canlı yayın platformu Twitch için yeni özellikler sunulmaya devam ediliyor. Yeni yapılan açıklamaya göre içerik üreticilerin artık 2K ve dikey formatta yayın yapmasına imkan sunulacak. Görüntü kalitesinin standardını yükseltilmesi amaçlanan bu adımla beraber, dikey format sayesinde milyonlarca kişinin alıştığı sosyal medya formatı da platforma ekleniyor.

CANLI YAYIN PLATFORMU TWITCH'TE YENİ DÖNEM

Yapılan açıklamaya göre Twitch'te bu yeni özellikler kademeli olarak açılacak. Kullanıcıların canlı yayınları telefonlarından daha iyi ve kaliteli takip edebilmesi için atılan bu adımlar yakında herkesin kullanımına sunulacak.

Amazon'un Twitch'e daha fazla kullanıcı çekmek adına attığı adımlardan biri de geçenlerde platformdaki kliplerin direkt Instagram'a aktarılmasına olanak tanımasıydı. Platform, rakip platformların çıkmasıyla kullanıcı kaybı yaşamıştı.