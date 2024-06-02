En güçlü Android telefonların listesi güncellendi!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:45

Güncelleme: 02.06.2024 - 16:45

AnTuTu tarafından açıklanan 'mayıs ayının en güçlü Android telefonları' listesine göre vivo listeyi altüst etti. Mayıs ayının başından sonuna kadar alınan verilere göre hazırlanan listeye göre en güçlü Android telefon vivo X100s modeli oldu. Onun hemen ardından Oppo Find X7 geliyor.

EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

Listede üçüncü sırada Red Magic9 Pro+ yer alıyor. Sonrasında iQOO 12, vivo X100 Pro, iQOO Neo 9S Pro ve vivo X100s Pro yer alıyor. Listede iQOO ve vivo liderliği üstleniyor.

Bütçe dostu modeller arasında ise OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo 6 SE, Redmi K70E ve Realme GT Neo5 SE ve Redmi Note 12 Turbo yer alıyor.