Android 15 neler sunacak? Pil ömrü artacak

Google'ın I/O 2024 konferansında Andorid 15 Beta 2 sürümü sunulmuştu. Bu sürüm pek çok yeniliğin öncülü olmuştu. Burada en dikkat çeken şey ise pil ömrünün artacak olması. Yeni özellik, ekranın kapalı olduğu durumda devreye giriyor ve güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor. Bu sayede pil tasarrufu sağlıyor.

Diğer bir yandan Android 15'in en son beta sürümü, depolama tarafında değişikliği barındırıyor. Android dosyaları ve geçici sistem dosyalarını ikiye ayrılıyor. Artık kullanıcılar telefonun işletim sistemi dosyalarını net bir şekilde ayırabilecek. Bu küçük değişiklik ilk olarak X'teki yeni Android yapısının bir görüntüsünü paylaşan Mishaal Rahman tarafından fark edildi:

The Bluetooth auto-on feature that I first reported on last month is here in Android 15 Beta 2!



Here's a screenshot (courtesy skiman10). For more details, check out this article: https://t.co/3dIZObgmWw pic.twitter.com/7zBMo2jQ7Z