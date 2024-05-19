Android 15 neler sunacak? Pil ömrü artacak
Android 15 bir süredir bekleniyor ve sunacağı özelliklerle Android kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Pil ömrünün anlamlı oranda artması bekleniyor.
Google'ın I/O 2024 konferansında Andorid 15 Beta 2 sürümü sunulmuştu. Bu sürüm pek çok yeniliğin öncülü olmuştu. Burada en dikkat çeken şey ise pil ömrünün artacak olması. Yeni özellik, ekranın kapalı olduğu durumda devreye giriyor ve güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor. Bu sayede pil tasarrufu sağlıyor.
ANDROID 15 İLE NELER GELECEK?
Diğer bir yandan Android 15'in en son beta sürümü, depolama tarafında değişikliği barındırıyor. Android dosyaları ve geçici sistem dosyalarını ikiye ayrılıyor. Artık kullanıcılar telefonun işletim sistemi dosyalarını net bir şekilde ayırabilecek. Bu küçük değişiklik ilk olarak X'teki yeni Android yapısının bir görüntüsünü paylaşan Mishaal Rahman tarafından fark edildi:
The Bluetooth auto-on feature that I first reported on last month is here in Android 15 Beta 2!— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 15, 2024
Here's a screenshot (courtesy skiman10). For more details, check out this article: https://t.co/3dIZObgmWw pic.twitter.com/7zBMo2jQ7Z
Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Resim İçinde Resim (PiP) özelliğinde, PiP moduna girerken daha yumuşak bir geçiş,
- Aşırı pil tüketimini önlemek için uygulamalar artık 6 saatten fazla aktif olarak ön planda çalışamayacak,
- AV1 kodeğinin desteklenmediği durumlarda kullanılacak daha verimli yazılımsal bir kod çözücü ekleniyor,
- Uygulamalar, medyaya kısmi erişim izni aldıklarında yalnızca en son seçilen fotoğraf ve videoları vurgulayabilecek,
- Kanala göre gelen bildirimler için zengin titreşimler ayarlamak mümkün oluyor,
- Android Beta programına kaydolan ve cihazları destekleyen kullanıcılar cihazlarını Android 15 Beta 2'ye güncelleyebilecek.
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