iOS ve Android kullanıcıları için kritik uyarı! 'Yeniden başlatın'

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:24

Güncelleme: 31.05.2024 - 14:24

Akıllı telefonlarda pek çok güvenlik açığı olabiliyor ve iOS ya da Android telefon kullanıyor olmanız da bir şeyi değiştirmiyor. Bazı kritik güvenlik açıkları kullanıcılara çok büyük kayıplar yaşatabiliyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından yapılan yeni bir uyarıda direkt zero-click saldırıları ele alındı.

KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI KULLANICILARI TEHDİT EDİYOR

Kullanıcılar oldukça dikkatli olsalar bile zero-click saldırısına maruz kalabiliyor. Android ya da iOS kullanıcıları herhangi bir bağlantıya tıklamadan ya da dosya indirmeden bu saldırılara maruz kalabiliyor. NSA da bu konuda kullanıcıların en az haftada bir kez telefonlarını yeniden başlatmalarını öneriyor.

Bu sayede kullanıcıların söz konusu saldırılara karşı korunabileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılara aynı zamanda Bluetooth'u kullanmadıklarında kapatmaları da önerildi. Güvenlik güncellemelerinin mutlaka yapılması gerekiyor ve konum servislerinin de yalnızca kullanıldığında açılması öneriliyor.

Ortak alanlardaki Wi-Fi'lerin de aynı şekilde güvenlik tehditi taşımasından kaynaklı olarak kullanılması tavsiye edilmiyor.