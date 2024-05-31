iOS ve Android kullanıcıları için kritik uyarı! 'Yeniden başlatın'
Akıllı telefonlar üzerinden pek çok güvenlik açığı olabiliyor. Direkt NSA'dan yapılan güvenlik uyarısına göre haftalık olarak telefonlar yeniden başlatılmalı.
Akıllı telefonlarda pek çok güvenlik açığı olabiliyor ve iOS ya da Android telefon kullanıyor olmanız da bir şeyi değiştirmiyor. Bazı kritik güvenlik açıkları kullanıcılara çok büyük kayıplar yaşatabiliyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından yapılan yeni bir uyarıda direkt zero-click saldırıları ele alındı.
KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI KULLANICILARI TEHDİT EDİYOR
Kullanıcılar oldukça dikkatli olsalar bile zero-click saldırısına maruz kalabiliyor. Android ya da iOS kullanıcıları herhangi bir bağlantıya tıklamadan ya da dosya indirmeden bu saldırılara maruz kalabiliyor. NSA da bu konuda kullanıcıların en az haftada bir kez telefonlarını yeniden başlatmalarını öneriyor.
Bu sayede kullanıcıların söz konusu saldırılara karşı korunabileceği belirtiliyor.
Bunun yanı sıra kullanıcılara aynı zamanda Bluetooth'u kullanmadıklarında kapatmaları da önerildi. Güvenlik güncellemelerinin mutlaka yapılması gerekiyor ve konum servislerinin de yalnızca kullanıldığında açılması öneriliyor.
Ortak alanlardaki Wi-Fi'lerin de aynı şekilde güvenlik tehditi taşımasından kaynaklı olarak kullanılması tavsiye edilmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- 'Biz hazırız'
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması!
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'