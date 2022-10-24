En hızlı Android telefonlar belli oldu
AnTuTu, globalde eylül ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki hangi telefon nasıl performans gösterdi? İşte ayrıntılar...
Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkıyor.
ShiftDelete'in haberine göre; AnTuTu, son olarak globalde eylül ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.
EYLÜL AYININ EN HIZLI ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ
AnTuTu‘nun eylül ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek’e büyük farkla üstünlük kuran şirket; bu ayki listede 10 modelin 8’inde karşımıza çıkmayı başardı.
AnTuTu’ya göre eylülün en hızlı Android amiral gemisi telefonu MediaTek Dimensity 9000+’tan güç alan ROG Phone 6D Ultimate oldu.
Toplamda 1 milyon 133 bin 998 puan alan cihazı 1 milyon 122 bin 406 puanlı ROG Phone 6 Pro takip etti.
Listenin üçüncüsü 1 milyon 119 bin 221 puanlı ROG Phone 6 oldu. İlk üç cihazda olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1‘le gelen telefonun ardından yine aynı yonga setinden güç alan Red Magic 7S Pro takip etti.
1 milyon 95 bin 968 puan alan akıllı telefonun ardından beşinci sırada Red Magic 7 karşımıza çıkıyor.
İşte eylül ayının en hızlı 10 Android telefonu:
- ROG Phone 6D Ultimate – 1 milyon 133 bin 998 puan
- ROG Phone 6 Pro – 1 milyon 122 bin 406 puan
- ROG Phone 6 – 1 milyon 119 bin 221 puan
- Red Magic 7S Pro – 1 milyon 95 bin 968 puan
- Red Magic 7 – 1 milyon 59 bin 348 puan
- vivo X80 – 1 milyon bin 534 puan
- Galaxy Z Fold 4 5G – 998 bin 367 puan
- Motorola Edge 30 Pro – 992 bin 709 puan
- Xiaomi 12 Pro – 985 bin 527 puan
- POCO F4 GT – 982 bin 486 puan
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Türk ailesi parçalanıyor'