En hızlı Android telefonlar belli oldu

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:26

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; AnTuTu, son olarak globalde eylül ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

EYLÜL AYININ EN HIZLI ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ

AnTuTu‘nun eylül ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek’e büyük farkla üstünlük kuran şirket; bu ayki listede 10 modelin 8’inde karşımıza çıkmayı başardı.

AnTuTu’ya göre eylülün en hızlı Android amiral gemisi telefonu MediaTek Dimensity 9000+’tan güç alan ROG Phone 6D Ultimate oldu.

Toplamda 1 milyon 133 bin 998 puan alan cihazı 1 milyon 122 bin 406 puanlı ROG Phone 6 Pro takip etti.

Listenin üçüncüsü 1 milyon 119 bin 221 puanlı ROG Phone 6 oldu. İlk üç cihazda olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1‘le gelen telefonun ardından yine aynı yonga setinden güç alan Red Magic 7S Pro takip etti.

1 milyon 95 bin 968 puan alan akıllı telefonun ardından beşinci sırada Red Magic 7 karşımıza çıkıyor.

İşte eylül ayının en hızlı 10 Android telefonu: