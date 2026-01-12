En iyi kameraya hangi telefon sahip?

Kamera testlerine giren akıllı telefonlarla ilgili verilerini açıklayan DXOMark, dünyanın en iyi kameraya sahip telefonunu da göstermiş oldu. Buna göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra oluyor. Telefon 175 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 171 puanla vivo X300 Pro yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Oppo Find X8 Ultra yer alıyor ve onu 168 puanla iPhone 17 Pro takip ediyor. Listede sırasıyla vivo X200 Ultra, Honor Magic8 Pro, Motorola Signature, Google Pixel 10 Pro XL, Huawei Pura 70 Ultra ve iPhone 16 Pro Max 161 puan ile listede alt sıralarda halen kendine yer buluyor.

Listeye yeni dahil olan Motorola Signature ise 50 MP çözünürlüğe sahip 3 kameraya sahip.