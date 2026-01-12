Cumhuriyet Gazetesi Logo
En iyi kameraya hangi telefon sahip?

En iyi kameraya hangi telefon sahip?

12.01.2026 20:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
En iyi kameraya hangi telefon sahip?

Yeni açıklanan kamera testlerine göre en iyi kameraya sahip telefon ne bir iPhone ne de yıllardır listede ilk üçte kendine yer bulan Galaxy serisi modellerinden biri.

Kamera testlerine giren akıllı telefonlarla ilgili verilerini açıklayan DXOMark, dünyanın en iyi kameraya sahip telefonunu da göstermiş oldu. Buna göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Pura 80 Ultra oluyor. Telefon 175 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 171 puanla vivo X300 Pro yer alıyor. 

Listenin üçüncü sırasında ise Oppo Find X8 Ultra yer alıyor ve onu 168 puanla iPhone 17 Pro takip ediyor. Listede sırasıyla vivo X200 Ultra, Honor Magic8 Pro, Motorola Signature, Google Pixel 10 Pro XL, Huawei Pura 70 Ultra ve iPhone 16 Pro Max 161 puan ile listede alt sıralarda halen kendine yer buluyor.

Listeye yeni dahil olan Motorola Signature ise 50 MP çözünürlüğe sahip 3 kameraya sahip. 

İlgili Konular: #akıllı telefon #en iyi kameralı telefon #Motorola

İlgili Haberler

Meta, 16 yaş altı 550 bin sosyal medya hesabını kapattı
Meta, 16 yaş altı 550 bin sosyal medya hesabını kapattı Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devredışı bırakıldığını açıkladı.
Instagram milyonlarca kişiyi etkileyen güvenlik ihlaline yönelik açıklama yaptı
Instagram milyonlarca kişiyi etkileyen güvenlik ihlaline yönelik açıklama yaptı Bir süre önce milyonlarca kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığına yönelik iddialar ortaya çıktı. Bu iddiaların ardından Instagram tarafından açıklama geldi.
2025 yılında en çok satılan akıllı telefon markası belli oldu
2025 yılında en çok satılan akıllı telefon markası belli oldu 2025 yılının küresel akıllı telefon sevkiyatlarını açıklayan Counterpoint Research'e göre sektörün lideri Apple oldu.