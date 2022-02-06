En uzun gökdelenden bile daha büyük bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

06 Şubat 2022 Pazar, 00:00

NASA, 4 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan asteroidi takip ediyor.

Fakat uzay ajansı söz konusu asteroidi "tehlikeli olması muhtemel" diye sınıflandırsa da uzaydan gelen kaya parçasının Dünya'ya en yakın olacağı mesafe yaklaşık 4,9 milyon kilometre, yani Ay'ın 385 bin kilometre mesafedeki ortalama yörüngesinin epey dışında.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi'nden alınan izleme verilerine göre asteroit 138971 (2001 CB21), 3 Şubat'la 4 Mart arasında Dünya'nın yakınından geçecek 25'ten fazla nesneden sadece biri. Bu nesnelerin çoğu Dünya'nın çok daha yakınından geçecek.

Ne var ki asteroit 138971 (2001 CB21) gelecek haftalarda Dünya'nın yakınından geçecek yakın Dünya nesneleri arasında açık ara en büyük olanı. Çapı 560 ile 1300 metre arasında değişen asteroit, Dubai'deki 830 metre uzunluğundaki Burc Halife gökdeleninden çok daha uzun.

Dünya'ya bu büyüklükteki başka bir asteroit en son 18 Ocak'ta yaklaştı. Bin metre çapında bir uzay kayası olan asteroit 7482 (1994 PC1) aradaki mesafeyi iki milyon kilometreden de aza indirerek Dünya'nın yakınından geçmişti.

JPL, Dünya'nın 7,5 kilometre yakınından (Ay'a olan uzaklığının 19,5 katı) geçen en az 150 metre çapındaki herhangi bir asteroidi tehlikeli olması muhtemel diye değerlendiriyor. Yüz metre çapında bir asteroidin Dünya'ya çarpması 14 Ocak 2022'de Tonga'da meydana gelen volkanik patlamanın 10 katı bir patlama kuvveti ortaya çıkarır.

Kaynak: Independent Türkçe