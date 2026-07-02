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Epic Games 9 Temmuz'a kadar ücretsiz iki oyun hediye ediyor

Epic Games 9 Temmuz'a kadar ücretsiz iki oyun hediye ediyor

2.07.2026 19:47:00
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Haber Merkezi
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Epic Games 9 Temmuz'a kadar ücretsiz iki oyun hediye ediyor

Epic Games temmuzun ikinci haftasına kadar iki oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye ekleme imkanı sağlıyor.
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Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu sayede oyuncular kütüphanelerine yeni oyunlar ekleme imkanına kavuşuyor. Oyunseverler Epic hesapları üzerinden 2 Temmuz'da açılan yeni ücretsiz oyunları 9 Temmuz'a kadar ücretsiz kütüphanelerine ekleyebiliyor. 

Bu hafta I Have No Mouth, and I Must Scream ve River City Girls 2 oyunlarını ücretsiz olarak hediye ediyor.

EPIC GAMES YENİ İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYOR

I Have No Mouth, and I Must Scream oyunu ünlü yazar Harlan Ellison'ın aynı isimli kitabından uyarlama bir oyun. Amerikalı yazar kitapta Post-apokaliptik bir dünyayı anlatıyorken geliştirilen oyunda da bu izler yer alıyor. Oyunda bulmaca ve macera odaklı olmasının yanında beş kişinin işkence dolu gizli geçmişine sürüklüyor. Oyunun çıkış tarihi 31 Ekim 1996 olmasına rağmen oldukça iyi görünüyor. 

River City Girls 2 ise ilk oyunun devamı olarak karşımıza çıkıyor. Oyun Beat 'em up türünde ve oldukça renkli bir dünya sunuyor. Oyun hem çevrimiçi eşli hem de yerel olarak oynanabiliyor. 

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