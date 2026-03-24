Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games, binin üzerinde çalışanını işten çıkarıyor

24.03.2026 19:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games, Fortnite'a olan ilginin azalmasını gerekçe göstererek çalışanıyla yollarını ayıracak.

Epic Games'in en büyük oyunlarından biri olan Fortnite ile ilgili olumlu haberler gelirken şirketin binden fazla çalışınını işten çıkartacağı duyuruldu. Fortnite için çok büyük yatırımlar yapan şirket, işten çıkarmalara gerekçeyi oyuna olan ilginin azalmasını gösterdi.

Fortnite'ın Rocket Racing, Ballistic ve Festival Battle Stage gibi modları çevrimdışı olacak.

Şirketin CEO'su Tim Sweeney, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda Fortnite'ın oyuncu sayısında gözle görülür bir düşüş olduğunu, şirketin kazandığından çok harcama yaptığını bu sebeple bazı kesintiler yapılmasına karar verildiğini yazdı.

İşten çıkarmaların yapay zeka ile alakalı olmadığının özellikle altı çizildi.

EPIC GAMES DAHA ÖNCE DE YÜZLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Hatırlatmak gerekirse Epic Games, 2023 yılında 830 çalışanıyla yollarını ayırmıştı. 2023'te 4 bin çalışanı olan şirket, iş gücünün yüzde 14'ünü işten çıkarmıştı. O zamandan bu yana benzer çalışan sayısına sahipse bu son işten çıkarma çalışanlarının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

İlgili Konular: #Epic Games #fortnite #Fortnite Ballistic

İlgili Haberler

Apple'ın yeni WWDC 2026 etkinliği ne zaman gerçekleşecek? Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı, yani kısaca WWDC 2026 etkinliği 8 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek.
Snapchat kullanıcıları 2025 yılında günde 5,5 milyar snap göndermiş Snapchat verileri kısa bir süre önce yayınlandı. 2025 yılında kullanıcılar yaklaşık 2 trilyon snap göndermiş.
Apple Haritalar'da reklam gösterilecek! Ücretsiz uygulamalar içinde reklam göstermeye başlayan şirketlere Apple da dahil oluyor. Şirket, kendi uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.