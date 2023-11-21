Epic Games bu hafta normalde 140 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:33

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:33

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda oyunseverlerin normalde 140 TL ödeyerek sahip olacağı Deliver Us Mars, ücretsiz hale geliyor.

EPIC GAMES BU HAFTA DELIVER US MARS'I VERİYOR

Deliver Us Mars, adından da anlaşılacağı üzere Mars'ta geçiyor ve gerilim yüklü bir oyun. Gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyorsunuz.

Oyun, 23 Kasım'da ücretsiz hale gelecek oyun, 30 Kasım 18.00'e kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunu satın alındığında kişinin kütüphanesine ekleniyor ve sonsuza kadar orada kalıyor.

23 Kasım'a kadar ise EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilen oyunlar arasında yer alıyor.