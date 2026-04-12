Epic Games, Disney için yeni bir oyun geliştiriyor

12.04.2026 20:01:00
Haber Merkezi
Epic Games ve Disney arasındaki 1.5 milyar dolarlık anlaşma gereği 3 oyun geliştirilecek. Bunlardan birinin nasıl olacağına yönelik bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Epic Games özellikle en çok kazanç elde ettiği Fortnite üzerinden 'eskisi kadar etkileşim' alamadığı gerekçesiyle binlerce çalışınını işten çıkartmaya karar vermişti. Bu gelişme yanında Disney ile yapılan milyar dolarlık anlaşma şirkete bir nefes aldıracaktı.

İki şirket arasındaki bu anlaşma kapsamında toplamda 3 oyun geliştirilecek. Oyunların içeriği ya da türlerine yönelik çok bilgi bulunmayor ancak çok oyunculu ve Disney karakterlerinin yer alacağı oyunlar olması bekleniyor.

Öte yandan yeni ortaya çıktığına göre geliştirilen bu oyunlardan birisi Arc Raiders benzeri tahliye tabanlı bir nişancı oyunu olacak. Tahmin edildiği gibi Disney karakterlerinin yer alacağı oyunda kaynak kullanımı ve tahliye noktasına ulaşma gibi bölümler yer alacak. 

Oyuna yönelik ilk izlenimlerin olumlu olduğu bildiriliyor ve kasım ayında kullanıcıların karşısına çıkacak deniyor.

Diğer iki oyuna yönelik bir kısım iddialar olsa da oyunların Fortnite evrenine eklemlenecek bir şekilde sunulabileceğini düşününler de bulunuyor. 

