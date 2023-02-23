Epic Games duyurdu: Warpips oyunu artık ücretsiz!
Epic Games her hafta kullanıcı sayısını arttırmak için ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta ise 90 TL değerindeki Warpips isimli oyunu ücretsiz olarak yayınladıklarını açıkladı.
Dünyanın popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games bedava oyunlar vermeye devam ediyor. Kullanıcı sayısını arttırmak ve Steam ile olan rekabetini kızıştırmak için platform bu hafta 90 TL değerindeki bir oyunu ücretsiz yaptı.
OYUN STEAM’DE 199 TL’DEN SATILIYOR
Warpips isimli oyun Steam’de 199 TL’den satılıyor. Strateji odaklı olan oyun, doğru askeri birlik dizaynını yaparak savaşmanızın üzerine odaklanıyor. Oyun 23 Şubat saat 19.00 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacak.
OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 4690K veya AMD Ryzen 7 1700
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570
Depolama: 550 MB
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 8.1/10
İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400 2.4 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570
Depolama: 550 MB
EPİC GAMES’TEN NASIL OYUN ALINIR?
Epic Games’ten oyun satın almak için ilk önce yapmanız gereken bir hesap oluşturmak. Epic Games’in resmi internet sitesine girerek bir hesap oluşturabilirsiniz. Daha sonra Epic Games platformunun uygulamasını bilgisayarınıza indirmelisiniz.
İndirdikten sonra hesabınıza giriş yapıp, sol tarafta bulunan “Mağaza” seçeneğine tıklamalısınız. Buradan ücretsiz verilen oyunu alabilirsiniz. Daha sonra oyun “Kütüphane” bölümüne eklenecektir. Buradan oyunu istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.
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