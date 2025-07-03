Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'in 10 Temmuz'a kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games'in 10 Temmuz'a kadar ücretsiz verdiği iki oyun

3.07.2025 19:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games'in 10 Temmuz'a kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games, 10 Temmuz'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Bu iki oyun, kütüphaneye bir kez eklendiğinde sonsuza kadar sizin oluyor.

Epic Games her hafta yeni oyun veriyor. Bu hafta ise 3 Temmuz ve 10 Temmuz arasında iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Ücretsiz verilen oyunlardan biri Backpack Hero bir diğeri ise Figment oluyor. Bir sonraki hafta da ne vereceğini gösteren Epic, 10 Temmuz itibarıyla da Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket adı verilen oyunları ücretsiz olarak verecek. 

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN VERİYOR

Figment platformda normalde 31 TL'ye satılıyordu. Bağımsız, aksiyon ve macera oyunu olan Figment, yalnızca Windows PC'lerde oynanabiliyor. 

Backpack Hero ise normalde 149 TL'ye satılan Dungeon Crawler, Rogue-Lite tarzında bir oyun.

İlgili Konular: #Epic Games #Epic Games ücretsiz oyunlar #Epic Games yeni ücretsiz oyun

İlgili Haberler

Omega-3 sağlığımız için neden önemli, yeterince nasıl alabiliriz?
Omega-3 sağlığımız için neden önemli, yeterince nasıl alabiliriz? Omega-3 sağlığımız için çok önemli olmasına rağmen, ne olduğu, nereden alınabileceği ve neden bizim için iyi olduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var.
Google uygulamasının Apple Watch'ta desteği sona erdi
Google uygulamasının Apple Watch'ta desteği sona erdi Google'ın not alma uygulaması Keep, yeni gelen iOS güncellemesiyle Apple Watch için artık desteklenmiyor.
Xbox Store'daki oyunlarda indirim var! Hangi oyunlar indirime girdi?
Xbox Store'daki oyunlarda indirim var! Hangi oyunlar indirime girdi? Bütün platformlarda indirim sezonu başladı. Xbox Store'da ise yüzlerce oyunda yüzde 95'e kadar çıkan indirimler söz konusu.