Epic Games'in 10 Temmuz'a kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games her hafta yeni oyun veriyor. Bu hafta ise 3 Temmuz ve 10 Temmuz arasında iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Ücretsiz verilen oyunlardan biri Backpack Hero bir diğeri ise Figment oluyor. Bir sonraki hafta da ne vereceğini gösteren Epic, 10 Temmuz itibarıyla da Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket adı verilen oyunları ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN VERİYOR

Figment platformda normalde 31 TL'ye satılıyordu. Bağımsız, aksiyon ve macera oyunu olan Figment, yalnızca Windows PC'lerde oynanabiliyor.

Backpack Hero ise normalde 149 TL'ye satılan Dungeon Crawler, Rogue-Lite tarzında bir oyun.