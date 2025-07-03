Xbox Store'daki oyunlarda indirim var! Hangi oyunlar indirime girdi?

Xbox mağazasında 7 Temmuz'a kadar sürecek indirimler kapsamında yüzlerce oyunda indirim bulunuyor. İndirim sezonunu bekleyenler için listenin kontrol edilmesinde fayda var.

İndirime giren oyunlar arasında Star Wars Outlaws: Ultimate Edition gibi oyunlar da var. Star Wars Outlaws, 2.450 TL'ye düşüyor. Mortal Kombat 1 ise yüzde 60 indirimle 999,60 TL'ye iniyor. Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint 82,50 TL, GTA Online 349,50 TL, Mafia II: Definitive Edition 39,80 TL, Red Dead Redemption 2 ise 979,65 TL'ye kadar düşüyor.

Red Dead Online, 349,50 TL'ye, Assassin's Creed Odyssey 120 TL, Assassin's Creed Valhalla Complete Edition ise 250 TL'ye düştü.