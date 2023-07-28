Türkiye'deki oyun geliştiricilerine kötü haber: Site yasak diye ödeme alamayacaklar

Dünyanın en büyük oyun satın alma platformu Epic Games, Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir karar aldı. Alınan yeni karar ile birlikte PayPal benzeri büyük ödeme sistemleri Türkiye'de olmadığı için platform Türk oyun geliştiricilere ödeme yapmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:24
Türkiye'deki oyun geliştiricilerine kötü haber: Site yasak diye ödeme alamayacaklar
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ABD merkezli oyun satın alma platformu Epic Games, Türkiye'deki oyun geliştiricilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. E-posta üzerinden yapılan açıklamada platform artık Türkiye'deki geliştricilere ödeme yapmayacağını belirtti.

Platform neden olarak ise Türkiye'de PayPal gibi dünyada kullanılan büyük ödeme sistemlerinin yasak olmasını gösterdi. Epic Games, 100 dolar ve üzeri bakiyeler için geliştiricilere son kez 15 Ağustos tarihinde ödeme yapacak. Bu ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda ise bir e-postanın daha atılacağını belirtti. 

Oyun geliştiricisi ve YouTuber Dora Özsoy konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "Uzun vadeli bir ödeme sistemi sağlayamadığımız için (PayPal'ın ve benzerilerinin yokluğu) artık Türkiye'de yaşayan üreticilere destek sağlayamayacağız & ödeme alamayacaksınız." dedi.

Artık oyun geliştiricilerinin Epic Games'ten ödeme almaları için tek yöntem ikamet adreslerini değiştirmek olacak. Yani geliştiriciler Türkiye'den başka bir ülkede ikamet etmek zorunda kalacaklar. 

STEAM BANKALAR ARACILIĞI İLE YAPIYOR

Epic Games'in en büyük rakibi ve pazarın lider konumundaki Steam, Türkiye'deki geliştiricilere ödemelerini bankalar aracılığı ile yapıyor. Steam bu işlem için ise SWIFT tekniğini kullanıyor. 

 


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