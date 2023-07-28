Türkiye'deki oyun geliştiricilerine kötü haber: Site yasak diye ödeme alamayacaklar
Dünyanın en büyük oyun satın alma platformu Epic Games, Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir karar aldı. Alınan yeni karar ile birlikte PayPal benzeri büyük ödeme sistemleri Türkiye'de olmadığı için platform Türk oyun geliştiricilere ödeme yapmayacağını açıkladı.
ABD merkezli oyun satın alma platformu Epic Games, Türkiye'deki oyun geliştiricilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. E-posta üzerinden yapılan açıklamada platform artık Türkiye'deki geliştricilere ödeme yapmayacağını belirtti.
Platform neden olarak ise Türkiye'de PayPal gibi dünyada kullanılan büyük ödeme sistemlerinin yasak olmasını gösterdi. Epic Games, 100 dolar ve üzeri bakiyeler için geliştiricilere son kez 15 Ağustos tarihinde ödeme yapacak. Bu ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda ise bir e-postanın daha atılacağını belirtti.
Oyun geliştiricisi ve YouTuber Dora Özsoy konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "Uzun vadeli bir ödeme sistemi sağlayamadığımız için (PayPal'ın ve benzerilerinin yokluğu) artık Türkiye'de yaşayan üreticilere destek sağlayamayacağız & ödeme alamayacaksınız." dedi.
Epic Games'ten mail gelmiş.— Dora Özsoy (@DoraOzsoy) July 28, 2023
"Uzun vadeli bir ödeme sistemi sağlayamadığımız için (PayPal'ın ve benzerlerinin yokluğu) artık Türkiye'de yaşayan üreticilere destek sağlamayacağız & ödeme alamayacaksınız." pic.twitter.com/cLhoRMjgAe
Artık oyun geliştiricilerinin Epic Games'ten ödeme almaları için tek yöntem ikamet adreslerini değiştirmek olacak. Yani geliştiriciler Türkiye'den başka bir ülkede ikamet etmek zorunda kalacaklar.
STEAM BANKALAR ARACILIĞI İLE YAPIYOR
Epic Games'in en büyük rakibi ve pazarın lider konumundaki Steam, Türkiye'deki geliştiricilere ödemelerini bankalar aracılığı ile yapıyor. Steam bu işlem için ise SWIFT tekniğini kullanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı
- Enflasyona büyük zam!
- Menzil nasıl dev bir holdinge dönüştü?