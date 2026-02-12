Epic Games'te 19 Şubat'a kadar ücretsiz verilen iki oyun

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games 19 Şubat'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak veriyor.

Epic Games, 19 Şubat'a kadar Nobody Wants to Die ve The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oyunlarını ücretsiz veriyor. Platformda bir hesabınız varsa belirlenen tarihe kadar hesabınıza girip oyunları kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebiliyorsunuz. 

Normalde yaklaşık 718 TL olan Nobody Wants to Die 2329 yılındaki New York'ta geçiyor. Dedektif olarak oynadığınız oyunda karanlık bir maceraya atılıyorsunuz. 

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark da benzer şekilde bir dedektiflik oyunu. Oyunda bir dedektifsiniz ve 6 davayı çözmesini çalışıyorsunuz.

