Epic Games'te 28 Mayıs'a kadar iki oyun ücretsiz veriliyor

21.05.2026 22:31:00
Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Oyunlardan biri Down in Bermuda bir diğeri ise Tomb Raider I, II ve III Remastered Starring Lara Croft oluyor.
Epic Games 21'i ile 28 Mayıs aralığını kapsayan haftada iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Tomb Raider'ın I,II ve III Remastered versiyonlarını veren Epic, bunun yanında Down in Bermuda adındaki oyunu ücretsiz. olarak kütüphaneye eklemeye imkan sağlıyor.

Down in Bermuda, bağımsız bir oyun ve bulmaca, macera odaklı. Tek oyunculu olarak sunulan oyunun Epic açıklamasında tuhaf bir fırtınanın maceracı bir pilotun kötü şöhretli Bermuda bölgesine düşerek onlarca yıl kapana kısıldığı aktarılıyor. Oyuncuların eve dönüş yolunu ararken derinliklerden gelen yaratıkların üstesinden gelmesi ve adanın sırlarını açığa çıkarması gerekiyor.

Normalde 229 TL'ye satılan oyun, orijinal Tomb Raider Macerasına odaklanıyor. Üç oyunu bir araya getiren bu koleksiyon sayesinde tüm ekstra içerikler ve gizli bölümler de dahil olmak üzere Tomb Raider deneyiminin tamamını ilk kez modern sistemlerde oynayabilirsiniz.

