Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! İşte yeni oyun

Epic Games, yılbaşına özel her güne bir oyun vermişti. Bunun ardından Escape Academy, 2 Ocak 19.00'a kadar ücretsiz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:06
Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! İşte yeni oyun
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Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve her gün yeni bir oyun verdi. Bu kapsamda daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ve Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ücretsiz olarak veren Epic, 2 Ocak saat 19.00'a kadar normalde Epic'te 33 TL olan Escape Academy'i ücretsiz olarak sunuyor. 

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN DAĞITIYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz kalan Escape Academy'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Bulmaca odaklı olan Escape Academy, tek oyunculu ve çok oyunculu seçenekler de sunuyor. Oyunda aynı zamanda kumanda desteği de bulunuyor.


Escape Academy

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